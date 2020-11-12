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محمد الشهاوى يوضح رسائل الرئيس السيسي أثناء القمة اليونانية..فيديو

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:56 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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ياسمين القصاص
قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوى، مستشار كلية القادة والأركان، إن زيارة الرئيس السيسى لليونان فى غاية الأهمية، من حيث الدلالة والتوقيت، وخاصة التوقيت التى كان ف ظل متغيرات إقليمية فى منطقة الشرق المتوسط وانتخابات أمريكى جديد.

وأضاف محمد الشهاوى، خلال استضافته فى برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن هذه الزارة كانت بمثابة رسالة واضحة للجميع، بأن مصر لا تترك أصدقائها وحلفائها فى ظل الاستبذابات فى بعض الدول الإقليمية فى الشرق المتوسط، بالإضافة أنها توطد العلاقات الخارجية مع اليونان والتعاون الاقتصادى والتجارى للإستثمار الأجنبى ف مصر، وخاصة الاستثمار اليونانى، وبالرغم من أنه ليس على القدر الكبير الذى يبلغ 155 مليون يورو فقط.

وأشار"الشهاوى"، إلى أن مصر قامت بفتح أبواب التصدير الخارجى لليونان، منذ 6 أشهر فقط، بإجمالى بلغ 141 مليون يورو، كل ذلك يؤكد أن هناك علاقات تاريخية كبيرة مابين مصر واليونان، مضيفا أن هذه العلاقات بدأت منذ عام 1833.
 
وأكد مستشار كلية القادة والأركان، أن يوجد أقدم 3 حضارات بالعالم، وهم الحضارة المصرية واليونانية والكونفوشيوسية، وعند وجود كل تلك الحضارات والتاريخ والعلقات بين البلدين يكون هناك صالح للشعبين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة توطد العلاقات بين البلدين فى المجال الإقتصادى والساسى والعسكرى.

وأوضح مستشار كلية القادة والأركان، أن يوجد تدريبات مشتركة كبيرة جدا بين دولة اليونان والدولة المصرية تسمى ميدوزا 9، وهذا يعنى أنها تكررت 9 مرات، دليل على ذلك أن أمن البحر المتوسط مهم، وايضا أهمية أمن المصالح الوطنية بين مصر واليونان، وتكون بمابة رسالة لكل من يتهاون فى الضرر بالأمن القومى الإقليمى، والذى يضم ايضا الأمن القومى لمصر واليونان.

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