مستشار وحدة التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي يكشف أسباب المشاركة بمهرجان الإسكندرية.. تعرف عليها

قال مهند دياب، مستشار وحدة التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن الاجتماعي مؤمنة بأن الصورة تغني عن ألف كلمة، معقبا: "الهدف الأساسي هو تعزيز الوعي العام بقضايا التضامن الاجتماعي من خلال الفن".





وأضاف "دياب"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أحد أسباب المشاركة في مهرجان الإسكندرية السينمائي، هو توصيل قضايا التضامن من خلال تلك الأفلام، متابعا: "الهدف كان واضح من خلال الندوة التي تمت خلال المهرجان بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي".





وأكمل: "الفن صوت الشعوب وضميرها الحي، كما أن السينما المصرية تحتوي على العديد من الأفلام التي ساعدت على تغيير السلوك"، معقبا: "الوزارة أنتجت أكثر من 50 فيلما خلال 4 سنوات، كما شاركت الوزارة في العديد من المهرجانات".





وأوضح: "لدينا العديد من الملفات التي تشكل خيوطا درامية، منها برنامج تكافل وكرامة"، متابعا: "أنتجنا 8 أفلام خاصة ببرنامج تكافل وكرامة".





وأشار إلى أن فيلم نساء التضامن يروي قصة 5 سيدات، كل منهن استطاعت أن تترجم قصة نجاحها بشكل معين سواء من خلال قروض وزارة التضامن أو معاش تكافل وكرامة، معقبا: "الفيلم يضم نهلة النمر، إحدى فتيات دار الأيتام"، موضحا أن وزيرة التضامن نصبتها سفيرة لوزارة التضامن الاجتماعي للمراقبة على دور الرعاية.





وواصل قائلا: "لدينا فيلم "حياة جديدة" الذي يتناول توظيف ذوي الإعاقة السمعية في كبار الشركات، وأيضا فيلم "فرصة ثانية".