نموذج تطبيقي لري الحدائق بالواي فاي من خلال تطبيق على الهاتف المحمول

قام طلاب أسرة من أجل مصر المركزية بكلية الهندسة جامعة حلوان بعمل نموذج تطبيقي لري الحدائق لاسلكيا عن طريق شبكات الواي فاي من خلال أحد تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك مع إطلاق إدارة رعاية الشباب بالكلية مبادرة ايد في ايد للابتكارات العلمية وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان والدكتور قرني رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.







وقام الطلاب بتصميم وتنفيذ النموذج للتحكم في ري الحدائق من خلال أحد تطبيقات التليفون المحمول عن طريق شبكة الواي فاي والتي تسمح للمستخدم بفتح وغلق صمام المياه الكترونيا للفترة الزمنية المطلوبة والمحددة طبقا لنوع التربة والمساحة والنباتات المزروعة. ويتميز النموذج التطبيقي بأنه سهل الاستخدام، كما أنه يتيح الفرصة للتحكم في عملية الري عن بعد من أي مكان باستخدام اتصال الواي - فاي، بالإضافة إلى المساهمة في توفير المياه المهدرة أثناء عملية الري.







وقام بتطبيق النموذج مجموعة من الطلاب المميزين والمبتكرين من طلبة الكلية وهم محمود جابر الفرقة الثالثة قسم الكهرباء وأحمد وليد الفرقة الثانية قسم الاتصالات ومصطفي أشرف بالفرقة الثانية قسم الحاسبات بكلية الهندسة بحلوان.





وأكد ياسر الجبالي مدير رعاية الشباب بالكلية أن مبادرة ايد في ايد للابتكارات العلمية تهدف لتبني وتنفيذ ابتكارات الطلاب القابلة للتنفيذ للمساهمة في التحول الرقمي، بجانب تشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار وخدمة الكلية من خلال الاستفادة من هذه الابتكارات، حيث تتبنى رعاية الشباب بالكلية كافة تكاليف هذه المشاريع، كما تعد هذه المبادرة فرصة جيدة لخلق مناخ جديد للإبداع والابتكار وتنمية روح المنافسة بين الطلاب، والتي يمكن من خلالها إعداد منتج أولى قابل للتسويق بأسعار تنافسية مما يساهم في خلق فرص عمل جديده.

