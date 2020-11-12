صحف الإمارات اليوم: تراجع إصابات كورونا في مصر واتفاق مهم بشأن اللقاح.. النزاع في تيجراي الإثيوبي يهدد بالامتداد إلى الجنوب.. بايدن: ترامب يحرج نفسه برفضه الإقرار بالهزيمة.. والأخير على تويتر: سنفوز

قمة مصرية ــ يونانية ترفض التصرفات التركية في «المتوسط»

مصر تعلن موعد التشغيل التجريبي للعاصمة الإدارية

محمد بن راشد: سياساتنا مفتاح الاستقرار المالي

لبنان وإسرائيل يعقدان جولة جديدة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

إصابات "كورونا" في العالم تتجاوز 51.81 مليون شخص

الرئيس البرازيلي يصدم شعبه بتصريح حول كورونا

ترامب يخرج للعلن لأول مرة منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية





تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.









فقد سلطت صحيفة "الخليج" الضوء على تأكيد مصر واليونان، خلال القمة، التي جرت في أثينا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، أمس الأربعاء، على ضرورة العمل على استقرار منطقة شرق المتوسط، ورفض التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، وذلك في إشارة إلى التصرفات غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة. كما اتفق الزعيمان على ضرورة الحل السياسي في ليبيا، ورفض التدخلات الخارجية، وضرورة القضاء على الإرهاب والميليشيات المسلحة.









وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية، ليل الأربعاء/الخميس، تسجيل11 وفاة و227 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.









وأعلنت الوزارة أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن حصول مصر على 20 مليون جرعة من اللقاحات التي ستنجح في الحصول على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية.











وذكر بيان للحكومة المصرية أنه سوف يتم منح الأولوية إلى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية والأشخاص الأكثر تأثرًا مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.









كما أوضحت صحيفة "البيان" إعلان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، مساء الأربعاء، أنه لم يجرى تحديد الموعد الرسمي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لكن النصف الأول من العام المقبل سيشهد بدء التشغيل التجريبي،. وأفاد أنه كان من المقرر الانتقال للعاصمة في النصف الثاني من عام 2020، لكن سيجري تعويض هذا التأخير في العام المقبل 2021، والذي سيشهد فعليا انتقال الحكومة للعاصمة الجديدة.









محليا، أفادت صحيفة "الاتحاد" بأن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قد بعث برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة. كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى ملك مملكة البحرين الشقيقة.









وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى إعلان شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«شركة توتال الفرنسية»، أمس، عن إنتاج أول كمية من الغاز غير التقليدي في دولة الإمارات، وذلك من امتياز «حوض غاز الذياب» غير التقليدي الموجود في الرويس على مسافة 200 كيلومتر غرب مدينة أبوظبي. وذلك ضمن سعيها المستمر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات.









وأوضحت صحيفة "الخليج" تأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «أن سياساتنا المالية والنقدية الرشيدة مفتاح الاستقرار المالي السيادي للدولة.. شكري لجميع فرق العمل في الحكومة الاتحادية على هذا الإنجاز».











عربيا وإقليميا، أبرزت وكالة الأنباء الإماراتية إدانة دولة الإمارات بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، وأدى إلى إصابة شخصين بجروح.









وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا العمل، الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، مشددة على تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.









كما أشارت صحيفة "الاتحاد" إلى إدانة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في مدينة جدة وأسفر عن إصابة شخصين بجروح.









وأعرب في بيان صدر فجر اليوم - عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا وقوف دول المجلس صفًا واحدًا مع المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.









وأفادت صحيفة "الوطن" بنعي الديوان الملكي البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.









وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الجولة الثالثة من المفاوضات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، عقدت أمس، الأربعاء، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية، وذلك بنقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) في مدينة الناقورة.









وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد على نحو 860 كيلومترًا مربعًا، بناءً على خريطة أرسلت في عام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقًا أنها استندت إلى تقديرات خاطئة، ويطالب لبنان بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترًا مربعًا تشمل جزءًا من حقل «كاريش».









وقالت صحيفة "الوطن" إن إثيوبيا اعتقلت 17 ضابطا في الجيش بتهمة الخيانة بسبب تواطئهم مع سلطات إقليم تيغراي بشمال البلاد حيث تشن الحكومة هجوما عسكريا كما افادت وسائل إعلام رسمية أمس، الأربعاء.









وأخرج المزارع زيليكي ألاباشيو الذي ينتمي إلى إتنية الأمهرة، بندقيته التي خبأها منذ عشرين عاما بعد الحرب بين بلده إثيوبيا وأريتريا المجاورة، ليكون مستعدا للقتال ضد عدو جديد هو سلطات منطقة تيغراي المتمردة.









دوليا، أفادت صحيفة "الخليج" بأن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى العالم بلغ أكثر من 51.81 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و279 ألفا و29 حالة.









وأظهر إحصاء لـ "رويترز" أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.









وأشارت صحيفة "البيان" إلى تصريح الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي صدم الشعب الثلاثاء بخصوص وباء فيروس كورونا. وقال بولسونارو خلال مؤتمر صحفي، إن "الجميع سيموت في النهاية"، مقللا من مخاطر فيروس كورونا المستجد الذي قتل نحو 162 ألف شخص في البرازيل.









ومعدل وفيات جائحة كورونا في البرازيل هو الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.









وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن الولايات المتّحدة تجاوزت مستواها القياسي للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع تسجيل أكثر من 200 ألف إصابة خلال 24 ساعة، وأظهرت بيانات جامعة «جونز هوبكنز»، التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، أنّ الولايات المتحدة سجلت 201 ألف و961 إصابة جديدة بالفيروس، و1535 وفاة في يوم واحد. وتعتبر الولايات المتحدة أكثر الدول تسجيلًا للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم مع ارتفاع إجمالي الوفيات بها إلى 240 ألف حالة.









وذكرت صحيفة "البيان" أن حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي طعنت في صحة إعلان وسائل إعلامية فوز منافسة، جو بايدن، بانتخابات الرئاسة، تسعى إلى إعادة فرز الأصوات في ست ولايات حاسمة.









وقالت الحملة إن لديها أدلة على تصويت أشخاص متوفين أو ليس لديهم الحق في التصويت من الأماكن التي صوتوا منها، وأشارت إلى قيود على مراقبيها في العديد من أماكن الفرز. وكالة رويترز خلصت في تقرير حول هذا الموضوع إلى صعوبة نجاح الحملة في تغيير نتيجة السباق وأوضحت أسباب ذلك.









وأفادت صحيفة "الخليج" بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خرج إلى العلن، أمس الأربعاء، لأول مرة منذ انتصار المرشح الديمقراطي جو بايدن عليه في الانتخابات الرئاسية، للمشاركة في الاحتفال بيوم المحاربين القدامي في مقبرة ارلنجتون التذكارية، في ولاية فرجينيا، غداة إقالته وزير الدفاع مارك إسبر، وكشف تقارير صحفية أمريكية أن إدارة ترامب تجري تغييرات «كاسحة ومريبة» في الوزارة، (البنتاجون).









وقالت صحيفة "الوطن" إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اعتبر أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب «يحرج نفسه» برفضه الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، ما سينعكس سلبًا على إرثه السياسي، لكنّه قلّل من جدوى موقف الملياردير الجمهوري الذي يطلق الاتهامات جزافًا ويسعى فريقه القانوني بكل السبل لتعطيل الإقرار بفوز الرئيس المنتخب.









وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصل رفضه لنتائج الانتخابات الأمريكية التي فاز بها منافسه الديموقراطي جو بايدن، بحسب تقديرات وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى.







