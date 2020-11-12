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حوادث

مصرع طفلة ضربتها صديقة والدتها بالمحلة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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احمد على
لقيت طفلة مصرعها، إثر تعرضها للضرب والتعذيب على يد صديقة والدتها وزوجها، اليوم الخميس، بمنطقة بسيسة التابعة لدائرة ثالث المحلة الكبرى.


تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أسرة الطفلة "منى. م. ع"، تبلغ من العمر سنتين ومقيمة بمنطقة المنشية الجديدة، بتعرضها للضرب والتعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها، متهمة صديقتها وتدعى "ا. ى. ز" وزوجها ويدعى "م. ع" مقيمان بمنطقة بسيسة.


وذكرت أسرة الطفلة المجنى عليها في البلاغ أنهم تركوا الطفلة لدى الزوج والزوجة عدة أيام بناءً على طلبهم وفوجئا باتصال هاتفى يخبرهم بنقل جثتها إلى أحد المستشفيات الخاصة مصابة بكدمات متفرقة في الجسد آثار التعذيب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوى العام للكشف الطب الشرعي عليها.


وبتقنين الإجراءات، ألقى القبض على الزوج والزوجة المتهمين واقتيادهما إلى ديوان عام قسم ثالث المحلة، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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