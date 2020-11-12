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اقتصاد

نمو الاقتصاد البريطاني 15.5% في الربع الثالث 2020 مع بدء التعافي من تراجع قياسي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:29 م
صدى البلد
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وكالات

نما اقتصاد بريطانيا بنسبة 15.5% في الربع الثالث 2020، وفقًا للأرقام الأولية، حيث بدأ الاقتصاد في التعافي من الانكماش الحاد الذي شهده.



وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا توسعًا بنسبة 15.8% على أساس ربع سنوي في الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، ويأتي ذلك بعد انخفاض غير مسبوق بنسبة 19.8% في الربع السابق حيث يقيس الإغلاق على مستوى البلاد النشاط المعطل.



ومع ذلك، ونظرًا لأن إنجلترا الآن في حالة إغلاق جزئي لمدة شهر حتى 2 ديسمبر على الأقل وسط عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، فمن المتوقع أن يفقد التعافي قوته في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

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