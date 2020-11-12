نمو الاقتصاد البريطاني 15.5% في الربع الثالث 2020 مع بدء التعافي من تراجع قياسي

نما اقتصاد بريطانيا بنسبة 15.5% في الربع الثالث 2020، وفقًا للأرقام الأولية، حيث بدأ الاقتصاد في التعافي من الانكماش الحاد الذي شهده.







وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا توسعًا بنسبة 15.8% على أساس ربع سنوي في الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، ويأتي ذلك بعد انخفاض غير مسبوق بنسبة 19.8% في الربع السابق حيث يقيس الإغلاق على مستوى البلاد النشاط المعطل.







ومع ذلك، ونظرًا لأن إنجلترا الآن في حالة إغلاق جزئي لمدة شهر حتى 2 ديسمبر على الأقل وسط عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، فمن المتوقع أن يفقد التعافي قوته في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.