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منوعات

نهاية مأساوية لرجل قتل طليقته وأطفاله الثلاثة بدم بارد.. تفاصيل وصور

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:51 ص
نهاية مأساوية لرجل
نهاية مأساوية لرجل قتل طليقته وأطفاله الثلاثة بدم بارد
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يارا زكريا
أقدم رجل على قتل طليقته وأطفاله الثلاثة بدم بارد أثناء اصطحاب الأم أطفالهما إلى المدرسة من خلال مراقبة هاتفها ومعرفة مكانها في جميع الأوقات.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية شن الرجل هجومًا مروعًا على زوجته السابقة وأطفاله الذين تترواح أعمارهم من ثلاثة إلى ستة أعوام في مدينة بريزبين بأستراليا. 

ووقعت الجريمة بعد أن قفز الزوج فجأة على مقعد الراكب في سيارة طليقته وسكب البنزين على جميع أفراد عائلته داخل السيارة مما تسبب في اشتعالها طالبًا من الناس عدم التدخل بأي حال. 


لقي الأطفال الثلاثة مصرعهم في السيارة، بينما قفزت أمهم هانا من مقعد السائق وهي تصرخ: "لقد سكب علي البنزين"، ثم ماتت الأم بعدها في المستشفى، بعدما أدلت بتصريحات للشرطة عن الحادث المأساوي وسنوات من العنف الأسرى على يد طليقها.

بعد الحادث انتحر الزوج المعروف باسم روان باكستر، 42 عامًا، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ستار أونلاين، بعد أن كان سببًا منذ البداية في عودة زوجته السابقة مع أطفالهم إلى منزل والديها.

جدير بالذكر أنه في يناير الماضي أصدرت محكمة مدينة بريزبين أمر إحضار للزوج بشأن اتهامه بالعنف المنزلي وخطفه أحد أطفالهما دون علم الأم ونقلها بين الولايات ضد رغبتها.

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