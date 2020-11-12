نهاية مأساوية لرجل قتل طليقته وأطفاله الثلاثة بدم بارد.. تفاصيل وصور

من خلال مراقبة هاتفها ومعرفة مكانها في جميع الأوقات.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية شن الرجل هجومًا مروعًا على زوجته السابقة وأطفاله الذين تترواح أعمارهم من ثلاثة إلى ستة أعوام في مدينة بريزبين بأستراليا.

لقي الأطفال الثلاثة مصرعهم في السيارة، بينما قفزت أمهم هانا من مقعد السائق وهي تصرخ: "لقد سكب علي البنزين"، ثم

ماتت الأم بعدها في المستشفى، بعدما أدلت بتصريحات للشرطة عن الحادث المأساوي وسنوات من العنف الأسرى على يد طليقها.