رئيس وزراء اليونان السابق للرئيس السيسي: مصر دعامة الأمن والاستقرار في المنطقة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الخميس، في أثينا، أليكسيس تسيبراس، رئيس وزراء اليونان السابق والرئيس الحالي لحزب سيريزا اليوناني.









وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد اعتزاز مصر، حكومةً وشعبًا، بعلاقاتها مع اليونان، معبرًا عن تقديره لمستوى تطور علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خلال فترة تولي "تسيبراس" منصب رئيس وزراء اليونان، متطلعًا إلى مواصلة التشاور بين البلدين لتنسيق المواقف إزاء مجمل التطورات الإقليمية.









من جانبه، أعرب "تسيبراس" عن ترحيب اليونان واعتزازها بتنمية العلاقات مع مصر في جميع المجالات، وذلك في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وما تمثله من دعامة لأمن واستقرار المنطقة.







