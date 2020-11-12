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الحالة المرورية اليوم الخميس..فيديو

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:37 ص
الحالة المرورية
الحالة المرورية
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ياسمين القصاص
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر الفضائية المصرية،  الحالة المرورية لليوم الخميس.

 وقال مينا مكرم مراسل البرنامج بمنطقة الإسعاف في وسط البلد وهي امتداد شارع رمسيس.

 إنها تشهد سيولة مرورية كبير وأوضح أن كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية ملحوظة ماعدا الجزء الذي يعلو شارع الجلاء الذي يشهد كثافات عالية إلى حد كبير، كما يشهد محيط دار القضاء العالي سيولة كبيرة مع وجود بعض الكثافات المتوسطة والقليلة.


 كما يشهد امتداد شارع رمسيس سيولة ملحوظة حتى منطقة محطة القطارات وحول منطقة العباسية، أكد مراسل البرنامج أنها تشهد كثافة عالية إلى حد كبير، بداية من منطقة غمرة بسبب وجود بعض التوقفات بامتداد طريق العباسية وصولا إلى جامعة عين شمس بالإضافة إلى وجود بعض المستشفيات ما يؤدي إلى نوع من البطئ في الحركة المرورية، كما يشهد شارع أحمد سعيد سيولة مرورية ملحوظة.


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