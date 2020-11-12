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اقتصاد

"القابضة للمياه": الاستعلام وسداد فواتير المياه بـ11 محافظة عبر الموقع الإلكترونى

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم

أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن تفعيل خدمة الاستعلام والسداد الإلكتروني لفواتير المياه على الموقع الالكتروني للشركة القابضة  https://www.hcww.com.eg/ وذلك لـ 11 شركة تابعة لها، وهي شركات (القاهرة – الجيزة – المنوفية – البحيرة – كفرالشيخ – سوهاج – الأسكندرية - البحر الأحمر – مطروح – سيناء - بني سويف)، كمرحلة أولي يتبعها استكمال باقي الشركات في وقت قريب، مؤكدًا أن الشركة تسعى جاهدة نحو تفعيل كل القنوات الإلكترونية التي تتيح للعميل الحصول على الخدمة بطريقة آمنة وبأيسر السبل التكنولوجية الحديثة، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المهندس أحمد بركات مدير عام تكنولوجيا المعلومات بالشركة، إن الدولة شهدت خلال الفترة الماضية طفرة في تطبيق آليات التحول الرقمي لتقديم خدمات إلكترونية للجمهور بمختلف القطاعات، مضيفًا أن الشركة القابضة أطلقت خلال الفترة الماضية عددا من القنوات والتطبيقات الالكترونية لخدمة عملائها وهي، تطبيق المحمول "HCWW-125"، والذي يتيح للعملاء العديد من الخدمات وعلى رأسها الاستعلام ودفع الفواتير الخاصة بهم، وأيضا تقديم شكاواهم ومقترحاتهم ومتابعة ما يتم عليها من إجراءات وغيرها من الخدمات، وكذا تطبيق المحمول "قراءتي"، والذي يتيح للعميل إدخال قراءة العداد الخاص به شهريًا بنفسه حفاظا علي دقة حساب استهلاكه، وتفعيل كل قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة القابضة وعلى رأسها الصفحة الرسمية على موقع الفيس بوك https://www.facebook.com/HCWWeg، والتي تعتبر بوابه للتواصل بين الشركة وعملائها.

وأشار إلى  أنه جارٍ الإعداد لتفعيل قنوات وخدمات الكترونية أخري، سيتم الإعلان عنها قريبا وتوفيرها لخدمة المواطنين بكافة محافظات الجمهورية.

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