الرئيس السيسي يوجه الشكر للبرلمان اليونانى على إيصال صوت مصر لأوروبا

شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليونان على أنهم أوصلوا صوت مصر إلى برلمانات أوروبا، مشيرا إلى أنه يدعو رئيس البرلمان إلى تواصل الزيارة المتبادلة بين البرلمانيين المصرى واليونانى.





وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه بوزير البرلمان اليونانى اليوم: "أشكركم على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال"، موضحا: "ستجدون دائما مصر داعمة لكم".





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول بحث دعم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطاقة، خاصةً في ضوء الجهود المصرية لتعزيز قطاع الطاقة سواء على المستوى الإقليمي أو الوطني داخل مصر.





وأكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقات التعاون مع اليونان في مجالات الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، خاصة بعد تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بالتوقيع على ميثاقه من قبل دولة الأعضاء، والذي سيمثل محفلًا إقليميًا هامًا في هذا الإطار، بالإضافة إلى الاتفاقية الثنائية التي تم إبرامها مؤخرًا لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان والتي ستتيح تعظيم الاستفادة من مخزون الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية بالمناطق الاقتصادية لكل الطرفين بالبحر المتوسط.







وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء عكس الإرادة المشتركة بين البلدين لتفعيل جهودهما للتعاون في مجال الطاقة إلى نتائج واقعية من أجل صالح البلدين والشعبين الصديقين.