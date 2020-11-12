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حوادث

عقب ولادته بدقائق..العثور على طفل حديث الولادة ملقى بجوار مجمع طبي بالشرقية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

عثر أهالي مدينة القنايات بمحافظة الشرقية على طفل حديث الولادة ملقى أمام مجمع "التوحيد" الطبي بالقنايات، بعد ساعات من ولادته وتم إخطار الأجهزة الامنية وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

ومن جانبها فقد قررت نيابة الزقازيق العامة، نقل الطفل إلى مستشفى "القنايات" وفحص الكاميرات الموجودة بمحيط المنطقة لكشف الواقعة.

 

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بعثور عدد من أهالي مدينة القنايات على طفل حديث الولادة، ملقى أمام مجمع التوحيد الطبي بالقنايات، بالحبل السري والمشيمة.

 

وعلى الفور تم نقل الطفل إلى مستشفى القنايات وبالعرض على النيابة العامة كلفت بفحص الكاميرات المحيطة بالمنطقة لكشف تفاصيل الواقعة وجار تحرير محضر بالواقعة.

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