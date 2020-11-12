شاهد..أحد أهم صناع الدراما المصرية.. ذكرى ميلاد المخرج نور الدمرداش

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر الفضائية المصرية، تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "ذكرى ميلاد المخرج نور الدمرداش، أحد أهم صناع الدراما المصرية"، إذ ينسب له الفضل في اكتشاف كبار الممثلين، وقدم الراحل محمود عبدالعزيز للمرة الأولى في مسلسل "كلاب الحراسة".





وقدم الراحل عبد الله غيث دور البطولة في مسلسل "هارب من الأيام"، كما أسس الدراما التلفزيونية واكتشف كبار مخرجيها. في مثل هذا اليوم من عام 1925 وُلد واحد من أهم صناع الدراما المصرية المخرج والممثل نور الدمرداش، تخرج من كلية التجارة إرضاءً لرغبة أسرته، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية لتحقيق رغبته الشخصية في أن يكون ممثلًا عمل في البداية مع فرقة زكي طليمات المسرحية ثم شارك في أدوار صغيرة في السينما، فظهر في أفلام "ليلة العيد"، "المليونير"، و "ورد الغرام"، واتجه إلى الإخراج بجوار التمثيل، فقد للمسرح "خميس الحادي عشر"، "أنا عايزة مليونير"، و "الحب لما يفرقع"، كما أخرج للتلفزيون مسرحيات "السبنسة"، و "أنا وهو وهي". وفي الدراما بلغ رصيد "الدمرداش" كمخرج أكثر من 90 عملًا دراميًا، منها مسلسلات "الرحيل"، "الضحية"، و"لا تطفئ الشمس".





كما ترك بصمته كممثل في أفلام منها "شارع الحب"، "عنتر بن شداد"، "السبع بنات"، "الاتحاد النسائي"، و "صغيرة على الحب". "



