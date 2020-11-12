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وزارة الرياضة تكشف تفاصيل عودة رحلات قطار الشباب

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:47 ص
رحلات قطار الشباب
رحلات قطار الشباب
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هاجر إبراهيم
قال محمد فوزى المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، إن مبادرة قطار الشباب تعتبر من أهم أهداف رحلات اعرف بلدك والتي تنفذه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن تلك الرحلات يؤكد عليها وزير الشباب والرياضة.

وأضاف "فوزى" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أول رحلة ستنطلق من 19 نوفمبر الحالى حتى 26 نوفمبر، موضحا أن تلك الرحلات تنطلق وفقا لآليات وضوابط معينة تم إطلاقها على الموقع الإلكترونى لوزارة الشباب والرياضة أو بوابة الشباب والرياضة.

وتابع أنه من المهم الإشتراك فى تلك الرحلات وفقا للشروط التى تم وضعها من قبل وزارة الرياضة، ومن أهمها أن يبدأ السن من 18 عام حتى 40 عام.

وأكد أن قطار الشباب مباردة مهمة جدا فى تلك الفترة، والتى تتم وفقا للإجراءات الاحترازية المشددة، حماية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه يتم الحجز فى قطار الشباب من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة الشباب والرياضة، اتباعا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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