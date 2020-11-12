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الرئيس السيسي يؤكد على اعتزاز مصر حكومة وشعبا بعلاقاتها مع أثينا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:50 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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إسراء صبري
أكد الرئيس السيسي، لرئيس حزب سيريزا اليوناني اعتزاز مصر حكومة وشعبا بعلاقاتها مع أثينا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول بحث دعم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطاقة، خاصةً في ضوء الجهود المصرية لتعزيز قطاع الطاقة سواء على المستوى الإقليمي أو الوطني داخل مصر.

وأكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقات التعاون مع اليونان في مجالات الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، خاصة بعد تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بالتوقيع علي ميثاقه من قبل دوله الاعضاء، والذي سيمثل محفلًا إقليميًا هامًا في هذا الإطار، بالاضافة إلى الاتفاقية الثنائية التي تم إبرامها مؤخرًا لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان والتي ستتيح تعظيم الاستفادة من مخزون الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية بالمناطق الاقتصادية لكل الطرفين بالبحر المتوسط. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء عكس الإرادة المشتركة بين البلدين لتفعيل جهودهما للتعاون في مجال الطاقة إلى نتائج واقعية من أجل صالح البلدين والشعبين الصديقين.

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