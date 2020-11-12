إيقاف 3 أعمال بناء مخالف في الإسكندرية.. شاهد

واصلت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية ، حملاتها المكثفة على المباني المخالفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة جميع المخالفات والتعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الرقابة والإزالة الفورية لجميع المخالفات.









ففي حي العامرية أول، برئاسة اللواء حسام الشيخ، شن الحي حملة لإزالة شدة خشبية دور رابع علوى بشارع الوكالة والتحفظ على مواد البناء.









وشن حي المنتزه أول، بقيادة رئيس وحدة الإزالة الفورية بناءً على بلاغ إدارة المتابعة الميدانية بوجود أعمال بناء مخالف بالدور الثالث عشر بالعقار الكائن بشارع العاشر من رمضان، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة فى البناء.









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وشددت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، على مواجهة ظاهرة البناء المخالف وإيقاف الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.









ونفذ حي العامرية ثان، برئاسة محمود بريك، رئيس الحي، حملة لإزالة بناء مخالف، حيث قامت وحدة الإزالة الفورية وأشغال طريق بحملة فورية أسفرت عن فك شدة خشبية لسقف بالدور الأرضى بعد البدروم بقرية البيصار، وتستمر الحملات لمواجهة هذة الظاهرة للقضاء عليها لحماية أرواح المواطنين من التعرض للمخاطر بسبب البناء المخالف.







