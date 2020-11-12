القومى للمرأة بالبحيرة ينظم دورة للفتيات لتدريبهن على إقامة المشروعات الصغيرة

نظم فرع المجلس القومي بالبحيرة، برئاسة المهندسة ذكيه رشاد مقررة الفرع، دوره تدريبيه بمقر المجلس لعدد 30 متدربه ممن يرغبن فى أقامه مشروعات صغيرة، وذلك خلال يومى 10 -11 نوفمبر الجاري.



حيث شملت الدورة التدريبية أسس صناعة المشغولات اليدوية البسيطة، بالإضافة إلى كيفية تسويق المنتجات في محلات الاكسسوارات وعمل معارض بأعمالهم من خلال المجلس.

هذا وقد أشاد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بجهود فرع المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين المرأة البحراوية وتفعيل مشاركتها الاقتصادية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بما يساهم في زيادة فرص العمل وخفض معدلات البطالة وزيادة الطاقة الإنتاجية.



يذكر أن نظم فرع المجلس القومى للمرأه بالبحيرة برئاسه المهندسة ذكيه رشاد مقررة الفرع، حمله التوعيه التى اطلقها تحت شعار "قف .. سنهزم فيروس كورونا"، بمشاركة 100 رائده ريفية.

وأوضح مقررة الفرع، أن استمرت الحملة على مدار 10 أيام، حيث تم اجراء 15 آلاف و498 زياره باجمالى مستهدفين 122 ألف و760 مواطن بنطاق المحافظة، تتضمن 51150 سيدة ، 22580رجل، 49030 طفل.

وأوضحت أن الحمله لم يقتصر دورها على التوعيه بفيروس كورونا وحسب بل تم خلال الحمله التوعيه أيضآ بفيروس سى وطرق الوقايه منه وعلاجه وكذا التوعيه بأهمية قانون التصالح ودوره فى تقنين أوضاع المخالفين لتحقيق الإستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية.

ومن جانبه أشاد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بجهود فرع المجلس القومي للمرأة في حملات التوعية للسيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظه.

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