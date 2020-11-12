مياه سوهاج تكرم الحاصلين على الشهادة الدولية TSM والعاملين بصيانة العدادات

كرم اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب العاملين بالإدارة الفنية المستدامة TSM والعاملين بمحطة مياه البلينا السطحية المرشحة ومحطة معالجة صرف صحى طهطا وذلك لتجديد الشهادة الدولية التي تستهدف الارتقاء بمستوى التشغيل الى مستويات الجودة العالمية.





وأوضح رئيس مياه سوهاج ان الشركة تولى اهتمام بالغ لحصول المحطات على تلك الشهادة لما لها من اثار ايجابية في تأهيل مشغلين ذوي كفاءة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية صحة الإنسان وحماية البيئة وكذلك الحفاظ على استثمارات البنية التحتية وزيادة المعرفة والمهارات الفنية وإجراءات التشغيل والصيانة القياسية.



