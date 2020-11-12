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فن

اليوم.. بوسي ضيفة معكم منى الشاذلي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تحل المطربة بوسى ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلى" مع الإعلامية منى الشاذلى اليوم على شاشة قناة الـ "سي بي سي"، فى تمام الساعة 9 مساءً. 

توضح بوسي خلال اللقاء كواليس وتفاصيل أزمة والدها الأخيرة، مشيرة إلى تفاصيل وحكايات بينهما تعلنها لأول مرة، وتوضح الأسباب التي تعتقد أن والدها هاجمها بعنف من أجلها.

يذكر أن قالت المطربة بوسى، إنها تتعرض لحملة ممنهجة من الاغتيال المعنوى، هدفها النيل منها ومن تاريخها الفنى ونجوميتها دون وجه حق، وأوضحت أنه تم استغلال والدها لهز صورتها أمام الرأى العام، فى مشهد ظالم ومؤسف، مؤكدة أنها لا تتوانى لحظة فى تقديم يد العون لوالدها منذ أن عرفت طريقها للنجومية.

وأعربت بوسى عن دهشتها وانزعاجها لما يحدث فى وسائل الاعلام والسوشيال ميديا من هجوم ضارٍ عليها، قائلة :"أنا مش مصدقة اللى بيحصل، خاصة أنى لم أقصر لحظة واحدة فى تقديم المساعدة والعون لوالدى، وكل طلباته مجابة على قدر ما استطيع وأكثر، وأرسلت له مبلغا من المال قبل حديثه لوسائل الاعلام بيومين"، وأضافت: "بكل أسف الناس ما بتصدق تلاقى كلام من هذا القبيل حتى يتعاطفون معه دون النظر الى الطرف الآخر أو معرفة الحقيقة".

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