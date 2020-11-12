11307 أنشطة في مراكز الشباب احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

نظم 2345 مركز شباب مجموعة من البرامج والفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والدينية خلال شهر أكتوبر بمناسبة الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.





ورصدت وزارة الشباب والرياضة من خلال منظومة الربط الإلكتروني لمراكز الشباب المؤشرات الرقمية للبرامج والأنشطة المنفذة في شهر أكتوبر الماضي حيث تم تنفيذ عدد 11307 برنامج ونشاط في مختلف المجالات، فبلغ عدد البرامج الرياضية 2716 برنامجا، و5610 نشاطمتنوع مابين "ثقافي وديني واجتماعي وفني"، و 618 برنامجا مخصصا للمرأة وذوي القدرات الخاصة والهمم والرواد، و475 برنامجا في التثقيف السياسي، و 592 برنامج ونشاط في مجال التطوع وتحسين السلوك البيئي.





وأوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأن الوزارة تسعى إلى خلق حالة من الحوار الوطنى مع الفئات المستهدفة من برامج وأنشطة مراكز الشباب باعتبار المراكز هي الكيان الذى يخاطب فئة عريضة من الشعب المصري.



