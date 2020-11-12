في نهاية أسبوع الأمطار الغزيرة..تطهير مطابق الصرف وشنايش الأمطار بأحياء الإسكندرية

واصلت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية ، استعداداتها لموسم الأمطار، وبدأت في رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي، وخاصة بعد نوة الشتاء الأخيرة بداية هذا الأسبوع.





وفي حي العامرية أول، برئاسة اللواء حسام الشيخ، رئيس الحي، قامت إدارة الطرق والمرافق بالحي بمتابعة أعمال تنفيذ مشروع مد خط تصريف مياه الأمطار بالطريق الصحراوي أمام مسجد الفرقان وواحة الجراري حتى مصرف غرب النوبارية، ومتابعة أعمال تنفيذ مشروع توصيل الصرف الصحي للمنازل بمنطقة جبران بعزبة العراوة.





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وفي حي العجمي شدد السيد موسي، رئيس الحى، على استكمال اعمال خطة تطهير الشنايش ورفع نواتج التطهير بكافة قطاعات الحى .





وتحت إشراف السيد سكرتير عام الحى وبالتعاون مع إدارة الرصد البيئي وإدارة المتابعة الميدانية، قام قطاع الهانوفيل بحري ومفتش المتابعه الميدانية بمتابعة استكمال تطهير شناييش تصريف مياه الأمطار بشارع قصر القويرى وشارع الأصدقاء بالهانوفيل غرب بواسطة عمال منطقة العجمى للصرف الصحي وتم التنسيق مع شركة نهضة مصر لرفع ناتج التطهير.





وقام قطاع اكتوبر بمتابعه تطهير شنايش المطر طريق اسكندريه مطروح حتي مبرة العصافرة غرب، وقام قطاع الهانوفيل بحري ومفتش المتابعه بمتابعة إعادة تطهير شناييش تصريف مياه الأمطار بشارع الهانوفيل أمام قصر القويرى حتى مستودع البوتاجاز بالجانبين الشرقي والغربي مع رفع الناتج من قبل شركة نهضة مصر.





كما تمت متابعه إعادة تطهير شنايش تصريف مياه الأمطار بطريق اسكندريه مطروح قبلي بداية من مدخل شارع ناتالي حتي دوران كلاسيك بواسطه عمال منطقة العجمي للصرف الصحي وتم التنسيق مع المختصين بشركه نهضة مصر لرفع المخلفات، وكذلك رفع ناتج تطهير الشنايش فى شارع شهر العسل فى وجود رئيس قطاع البيطاش ومدير الرصد البيئي ومفتش المتابعة، ومتابعه أعمال تطهير الشنايش فى شارع شهر العسل وشارع النقابات وميدان الاتوبيس و شهر العسل الرائيسى فى وجود رئيس القطاع البيطاش.





وشهدت محافظة الإسكندرية، حالة من عدم الاستقرار، منذ يوم السبت الماضي، وسط سيول من الأمطار في جميع أنحاء المحافظة، شرقًا وغربًا.





وتراكمت المياه الناتجة عن الأمطار في الشوارع الرئيسية والجانبية، وسط أصوات من الرعد وأضواء البرق التي كانت في كل مكان.





ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.





وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة يومي السبت والأحد، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.



