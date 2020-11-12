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توك شو

التضامن: أنتجنا أكثر 50 فيلما قصيرا خلال 4 سنوات.. فيديو

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:06 ص
مهند دياب، مستشار
مهند دياب، مستشار وحدة التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتم
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إسراء صبري
قال مهند دياب، مستشار وحدة التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن الاجتماعي مؤمنة بأن الصورة تغني عن ألف كلمة، معقبا: "الهدف الأساسي هو تعزيز الوعي العام بقضايا التضامن الاجتماعي من خلال الفن".



وأكمل "دياب" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "الفن صوت الشعوب وضميرها الحي، كما أن السينما المصرية تحتوي على العديد من الأفلام التي ساعدت على تغيير السلوك"، معقبا: "الوزارة أنتجت أكثر من 50 فيلما خلال 4 سنوات، كما شاركت الوزارة في العديد من المهرجانات".


وأوضح: "لدينا العديد من الملفات التي تشكل خيوطا درامية، منها برنامج تكافل وكرامة"، متابعا: "أنتجنا 8 أفلام خاصة ببرنامج تكافل وكرامة".


وأشار إلى أن فيلم نساء التضامن يروي قصة 5 سيدات، كل منهن استطاعت أن تترجم قصة نجاحها بشكل معين سواء من خلال قروض وزارة التضامن أو معاش تكافل وكرامة، معقبا: "الفيلم يضم نهلة النمر، إحدى فتيات دار الأيتام"، موضحا أن وزيرة التضامن نصبتها سفيرة لوزارة التضامن الاجتماعي للمراقبة على دور الرعاية.


وواصل قائلا: "لدينا فيلم "حياة جديدة" الذي يتناول توظيف ذوي الإعاقة السمعية في كبار الشركات، وأيضا فيلم "فرصة ثانية".

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