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رياضة

المنتخب الأولمبي يواجه كوريا الجنوبية وديا استعدادا لـ أولمبياد طوكيو

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:46 ص
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
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يسرى غازى
يواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره منتخب كوريا الجنوبية مساء يوم الخميس المقرر إقامتها على ملعب استاد السلام.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي للاطمئنان على جاهزية لاعبي اوليمبي الفراعنة قبل المشاركة فى نهائيات اولمبياد طوكيو 2021.

كان مصدر مطلع داخل الجبلاية كشف أن هناك اتجاها داخل الجبلاية بنقل مباراة منتخب مصر الأولمبي وكوريا الجنوبية التي ستُقام غدًا الخميس من استاد القاهرة الى ملعب ستاد السلام.

ويواصل اليوم الأربعاء مننتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب تدريباته استعدادا للقاء كوريا الجنوبية غدا الخميس وديا والتي تحدد موعدها في الثامنة مساءا ضمن برنامج إعداد الفريق لاولمبياد طوكيو. 

واجرى منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مسحة للكشف عن كورونا لجميع أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وأعقبها محاضرة فنية. 

وخاض المنتخب الأولمبي مساء أمس الثلاثاء مرانا قويا علي ملعب بترو سبورت حيث تم تقسيم الفريق الي مجموعات وتقسيمات متنوعة.
 وأدى الثلاثي، ناصر منسي، وأسامه جلال،  ومحمد عبدالمنعم، تدريبات علاجية.

فيما انضم أكرم توفيق لاعب منتخب شباب الفراعنة للتدريبات بعد دخوله المعسكر المغلق.

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