إنقاذه بمعجزة.. العثور على رضيع حديث الولادة بعد دفنه حيًا فى الهند.. شاهد

أنقذ طفل حديث الولادة بأعجوبة بعد دفنه حيًا من خلال فلاح رأى وجهه يخرج من التربة أثناء عمله في مزرعة بقريته بولاية أوتارانتشال الهندية، قرب الحدود مع النيبال.









. ووفقًا لما ورد في صحيفة "ميترو" البريطانية قام العامل ، كوندان سينغ بهانداري، بتنبيه السكان المحليين والشرطة الذين هرعوا إلى المكان لإنقاذ الطفل، في وقت سابق، من صباح اليوم

















تُظهر اللقطات المؤلمة اللحظة التي يتم فيها سحب الرضيع من الأرض، وإنقاذه من قبل مجموعة قامت بلف الطفل في بطانية سريعًا، ومسح وجهه المغطى بالتراب، لكن لم يستجب بشكل كافٍ.









بعد ذلك نقل الرضيع إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهو الآن في حالة مستقرة، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة تحقق الآن في ملابسات الحادث.







