منتخب الشباب يستأنف تدريباته غدا ويواجه نجوم المستقبل وديا الاثنين

يستأنف غدا الجمعة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.





ويستعد منتخب شباب الفراعنة بقيادة ربيع ياسين للمشاركة فى دورة شمال افريقيا في تونس والمؤهلة لأمم افريقيا المقرر إقامتها في موريتانيا 2021.





ومنح ربيع ياسين عناصر منتخب شباب الفراعنة راحة سلبية اليوم الخميس، بعد الانتهاء من خوض مباراة بتروجيت الودية أمس الأربعاء.





ومن المقرر أن يخوض منتخب شباب الفراعنة مباراة ودية أمام نجوم المستقبل عصر الاثنين علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.





كان منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين خسر من فريق بتروجت، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت عصر امس الأربعاء، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.





بدأ الفريق البترولي بالتسجيل بالتسجيل من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء سددها عبد الرحمن حسن محرزا هدف التقدم ثم تعادل أسامة فيصل لمنتخب شباب الفراعنة من تمريرة متقنة من حسام أشرف، وأضاف مصطفى معوض الهدف الثاني من رأسية قوية على يمين حمزة علاء.



