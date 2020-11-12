بريطانيا تفتح تحقيقًا حول اتهامات لقطر بتهديد وترهيب شهود في قضية تمويل الإرهاب

أفادت وسائل الإعلام البريطانية بأن الشرطة البريطانية فتحت تحقيقا حول اتهامات لقطر بتهديد وترهيب شهود بقضية تتعلق بتمويل الإرهاب.









ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، طُلب من شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق في مزاعم بأن الشهود والمدعين في قضية تمويل الإرهاب قد تعرضوا للترهيب من قبل المسئولين العاملين في دولة قطر، حسبما أُبلغت المحكمة العليا.









وقالت القاضية روزاليند كو كيو سي، إن القضية كانت غير عادية للغاية وتتضمن مزاعم خطيرة للغاية. ووافقت "على مضض" على تأجيل القضية حتى يمكن "إدارتها بقوة أكبر" وجمع أدلة أقوى.









وظهرت مزاعم إفساد مسار العدالة في جلسة الاستماع في لندن، الأربعاء، في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها ثمانية لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة، ومقره في الدولة الخليجية.









وقال بن إمرسون، الذي يمثل أربعة من المدعين السوريين، للمحكمة العليا، إن محاولة عرقلة سير العدالة قد اتخذت شكل "المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج والتهديد باقتحام المنازل من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوة وإغراءات إجرامية".









ويقول المدعون إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة، وهي منظمة جهادية تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم.









وأضافوا أنهم يقاضون البنك لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة. في حين نفى البنك ارتكاب أي مخالفات.









ولم يتم التعرف على أي من المطالبين الثمانية. ولدى بنك الدوحة مكاتب في لندن، مما أتاح رفع القضية أمام المحاكم البريطانية.









وقال إيمرسون إن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، قد تسلمت تفاصيل الابتزاز والتهديد التي مارستها قطر ببريطانيا وهولندا. واستمعت المحكمة إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود والمراقبة السرية والتحرش، وزعم أنهما نفذا بأوامر من دولة قطر.









وقيل إن التهديدات الأخيرة تشمل زيارات ليلية قام بها رجال ملثمون إلى منازل الأفراد هذا الأسبوع. يُزعم أن القطريين يحاولون التعرف على المتورطين في القضية على الرغم من حقيقة أنهم محميون بأوامر عدم الكشف عن هويتهم.









ووفقا للصحيفة البريطانية، قيل للمحكمة إن أربعة من المطالبين انسحبوا فعليا من الدعوى بسبب التهديدات بتعرض حياتهم للخطر.









ونفت سونيا تولاني، ممثلة بنك الدوحة، أن يكون هناك تحقيق للشرطة في إفساد مسار العدالة. وقالت إن المدعين قد تقدموا بشكوى يجري النظر فيها. وقالت إن مزاعم الترهيب كانت معروفة منذ عدة أشهر ولم يتم اتخاذ أي إجراء للتواصل مع الشرطة حتى وقت قريب جدًا.









وقال تولاني: "قطر دولة أجنبية صديقة لهذا البلد". "يجب على هذا البلد توخي الحذر قبل طرح مزاعم جامحة حول تدخل [قطر] في العدالة العامة".









وأضافت أن بنك الدوحة لا يخضع لسيطرة أمير قطر، مشيرة إلى أن "هناك قلقا حقيقيا من أن هذا الادعاء له دوافع سياسية. على الرغم من مطالبة المدعين بعدم الكشف عن هويتهم، فقد سعوا للحصول على الدعاية [لجلسة الاستماع هذه]".









من جانبها، قالت القاضية روزاليند كو كيو سي، عند إصدار حكمها، إن القضية كانت غير عادية للغاية وتتضمن مزاعم خطيرة للغاية. ووافقت "على مضض" على تأجيل القضية حتى يمكن "إدارتها بقوة أكبر" وجمع أدلة أقوى.









هذا، وقد طُلب من السفارة القطرية في لندن وشرطة العاصمة التعليق.









وبعد جلسة الاستماع، قال جيسون ماكوي، الشريك البارز في مكتب المحاماة: "من الواضح أن المدعين لن يحصلوا على محاكمة عادلة إذا استمرت هذه الأعمال المزعومة. لدينا إيمان بأن نظام العدالة البريطاني سوف يتعامل بشكل مناسب مع هذه الأمور وبعد ذلك سيمكن لقضية عملائنا من الاستمرار دون عوائق".









وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا في 9 نوفمبر مزاعم تتعلق بتمويل الإرهاب، وإفساد مسار العدالة وترهيب الشهود".







