استشارى طب نفسي: الإنسان أقوى من الحياة والنجاحات نتيجة طبيعية للاجتهادات.. فيديو

قال الدكتور عمرو سليمان، عضو الجمعية المصرية العالمية للطب النفسي، إن اى شخص يستطيع أن يمارس كل قدراته من حل المشكلات والعمل يكون قادر على قيادة حياته، لافتًا إلى أنه يجب على واحد تنظيم حياته.









واضاف الدكتور عمرو سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الخميس، أن الانسان أقوى من الحياة وهو من يستطيع أن يخطط لأهدافه ومستقبله بشكل صحيح.





وتابع أن الثقافة تضيف للعقل قوة وقدرة على الاستقرار والحياة بشكل ناجح، منوهًا أن كل الأشخاص الذين لديهم قصص نجاحات تعبوا لأن الاجتهادات تؤدى إلى النجاحات.





وأوضح أن النجاحات التى تحقق عن طريق الصدف لا تستمر أبدًا ولكن السعى وتحقيق الذات هو الذي يدوم.



