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ديني

أوقاف دمياط: افتتاح 7 مساجد بتكلفة 62.5 مليون جنيه.. غدا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:52 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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أ ش أ
 قال مدير عام الأوقاف بدمياط الشيخ محمد سلامة، إن المديرية ستفتتح غدا /الجمعة/ 7 مساجد بنطاق المحافظة بتكلفة 62.5 مليون جنيه.

وأوضح سلامة -في تصريح اليوم الخميس- أن المساجد ستكون في (مدينة دمياط الجديدة ورأس البر وكفر البطيخ والشيخ درغام بعزبة البرج) وذلك خلال خطة الوزارة في إنشاء وإحلال وتجديد المساجد التابعة لوزارة الأوقاف.

وأشار مدير عام الأوقاف إلى أن هذه المساجد تشمل (مسجد الرحمة براس البر والصفا بالشيخ درغام والنخيل برأس البر ومساجد رياض الجنة والشهيد والرضوان والرحمن والحكمة بدمياط الجديدة وعمر بن الخطاب بكفر البطيخ) لافتا إلى أنه تم افتتاح 18 مسجدا خلال الفترة الماضية ليضاف إليها المساجد التي سيتم افتتاحها غدا ليصبح عدد المساجد التي تم افتتاحها بدمياط 27 مسجدا.

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