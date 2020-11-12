شاهد.. افتتاح المرحلة الأولى من تطوير مؤسسة التثقيف الفكري والرعاية الذاتية

قال اللواء مهندس عبدالحكيم حموده، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، إنه يوجد 7 مؤسسات فى المؤسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، لرعاية الأبناء سواء الذكور أو الإناث، منوها إلى وجود مؤسسة للفتيات فى حلوان.





وأضاف عبدالحكيم حمود، خلال حواره فى برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أنه يوجد ايضا مؤسسة للفتيات فى مصر القديمة، ويوجد مؤسستين فى محافظة الجيزة، إضافة إلى مجمع شامل لخدمات الإعاقة يوجد فى عين شمس، أما مؤسسة الأبناء فتوجد فى حدائق القبة وتعتبر مؤسستين معا لكبار السن أكبر من 25 عاما.





وأشار"حموده"، إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباش افتتحت مركز علاج وتأهيل حالات الشلل الدماغى فى 29 أكتوبر، كما أنها افتتحت علاج للمركز الطبيعى وايضا تفقدت مركز تأهيل وعلاج حالات التوحد، بالإضافة إل تفقد حضانة دامجة، حينا اثنت على المجهود الكبيرفى المجمع الشامل لخدمات الإعاقة.





وأكد نائب رئيس مجلس المؤسسة القومية، أن تم افتتاح مرحلة أولى من تطوير مؤسسة التثقيف الفكرى والرعاية الذاتية، بحيث تم تزويد السعة من 60 إلى 100 فتاة، وايضا تم استشهاد افتتاح مركز للجيم والعلاج الطبيعى.





وأوضح نائب رئيس مجلس المؤسسة القومية، أن الوزيرة حضرت افتتاح الأنشطة بالكامل سواء فى عين شمس أو الحفل الفنى التى أقيم فى حلوان، التى ساعد على ظهور المهرات والقدرات للأبناء.



