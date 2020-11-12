جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة طبية بقرية النجمة والحمران بأبوتشت

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، اليوم /الخميس/، قافلة طبية بشرية بقرية النجمة والحمران، بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

وقال الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة - في بيان - إن القافلة تأتي في إطار مواصلة الجامعة لدورها في تنفيذ مشروع القوافل الطبية التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للجامعات بأن تصبح حاضنة للمجتمعات المحيطة لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك كجزء من المساهمة في بناء الإنسان المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وبدوره أشار الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة ضمت أطباء كليتي الطب والصيدلة وقدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 1252 في جميع التخصصات وتم صرف العلاج بالمجان.



