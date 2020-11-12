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اقتصاد

وزارة التخطيط: 415 مشروعًا بتكلفة 4.7 مليار جنيه فى الغربية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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آية الجارحي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الغربية للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة. 


وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، ولذلك ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 على الاستثمار العام في البنية الاساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لجميع المواطنين في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوو القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجني ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، مجسدًا المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الريادة المصرية.


وأكدت "السعيد" أن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة.


وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الغربية، أوضحت "السعيد" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 415 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الغربية بخطة عام 20/2021 تبلغ 4,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 51,6% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,8% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 22,2% في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.


وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الغربية بخطة عام 20/2021، أشارت "السعيد" إلى توجيه استثمارات بقيمة  1,6 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 34%، ويخص قطاع التنمية المحلية 430 مليون جنيه بنسبة 9,1%، إلى جانب توجيه 850 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 18%، ويخص قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني استثمارات بقيمة 559 مليون جنيه بنسبة 12%، وتوجيه 458 مليون جنيه لقطاع البترول والثروة المعدنية بنسبة 9,8%، بالإضافة إلى توجيه 765 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 16%.


وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة الغربية في خطة 2021/20 في توجيه نحو 1.3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي تتمثل أهم المستهدفات التنموية في إنشاء 130مدرسة تضم 1904 فصول.


وفيما يتعلق بالمستهدفات التنموية بقطاع البترول والغاز الطبيعي في خطة عام 20/2021 في المحافظة، فإن الخطة تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لـ 64.2 ألف عميل، إلى جانب تحويل 2000 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.


جدير بالذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين، وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.

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