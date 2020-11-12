بعد محمد رمضان.. حمادة هلال يتغلب على النمر اللايجر.. فيديو

أطلق الفنان حمادة هلال، فيديو جديدا عبر قناته على "يوتيوب"، في وصلة مصارعة الحبل مع أحد النمور في الإمارات العربية المتحدة واستطاع التغلب على النمر "لايجر".











ووضع الفنان أغنية "والله وعملوها الرجالة" على الفيديو، حيث تمكن حمادة من شد الحبل من فم النمر، واحتفل بالتغلب عليه وسط حفاوة من الحاضرين من دولة الإمارات العربية المتحدة ومالكي المزرعة الشهيرة هناك.









وكان محمد رمضان صارع النمر نفسه خلال الأيام الماضية واستطاع التغلب عليه، ووقتها علق أحد الحاضرين بأنه قوي للغاية وأول من ينتصر على هذا النمر ليحتفل رمضان بشدة، وجاء حمادة ليكرر نفس الأمر ليقاسمه الحفاوة.









وكان حمادة هلال سافر إلى دبي لتصوير أغنية حديثة هناك باسم "آية في الجمال" من المفترض طرحها خلال الفترة القادمة.









وشارك الفنان محمد رمضان، جمهوره فيديو جديد عبر حسابه الشخصى علي موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يظهر فيه وهو يصارع حيوان "اللايجر" بدولة الإمارات، من خلال "شد الحبل".









وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلًا: "الحمد لله أول واحد يفوز على اللايجر.. أبطال عالم حاولوا ومقدروش".







