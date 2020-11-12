الداخلية تستجيب لالتماس مواطن من ذوى الهمم وتوقع الكشف الطبى على كريمته بمستشفى الشرطة.. صور

اضطلعت وزارة الداخلية بتلبية ملتمس أحد المواطنين (من ذوى الإعاقة البصرية) بتوقيع الكشف الطبى على كريمته التي تعانى من إعاقة حركية كاملة، بأحد مستشفيات الشرطة، وتسليمها تقريرا طبيا بحالتها لتقديمه لإحدى الجهات الحكومية.













وقدم والد الفتاة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لملتمسه.





قام وفد من ضباط وضابطات قطاعى "حقوق الإنسان – الخدمات الطبية" باصطحاب المواطنة المذكورة وأسرتها بسيارة إسعاف من مقر إقامتها الكائن بنطاق محافظة الجيزة إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، حيث تم تقديم الدعم الطبى والرعاية اللازمة لها وتسليمها تقريرا طبيا بحالتها حتى تتمكن من تقديمه للجهة المختصة.جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لجميع القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنسانى.