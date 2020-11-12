جامعة عين شمس تبحث سبل المشاركة الطلابية الفاعلة في مؤتمرها الدولي

وخلال كلمته الافتتاحية أعرب أ.د.عبد الفتاح سعود الجلسة عن بالغ سعادته بالأعضاء الافاضل المنضمين لتشكيل المجلس للعامين القادمين للتشكيل الجديد للمجلس مثمنًا انضمامهم الكريم للمجلس الذى يثرى المجلس بقامات متميزة في مجالات مختلفة وخبرات مميزه تضيف للمجلس وجهده في تطوير التعليم بختلف مناحيه.

وخلال كلمته الافتتاحية أعرب أ.د.عبد الفتاح سعود الجلسة عن بالغ سعادته بالأعضاء الافاضل المنضمين لتشكيل المجلس للعامين القادمين للتشكيل الجديد للمجلس مثمنًا انضمامهم الكريم للمجلس الذى يثرى المجلس بقامات متميزة في مجالات مختلفة وخبرات مميزه تضيف للمجلس وجهده في تطوير التعليم بختلف مناحيه.

جاء ذلك بحضور وعضوية الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي السابق والعميد الاسبق لهندسة عين شمس ، و الدكتور أحمد رفعت عميد كلية العلوم الاسبق ، و الدكتور هشام عزمى الامين العام للمجلس الأعلى للثقافة كأعضاء جدد بالمجلس من الخبراء لمده عامين بالإضافة إلى حضور الاعضاء الدائمون بالمجلس وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس

كما أعرب الأعضاء الجدد عن سعادتهم جميعًا بالانضمام للمجلس مؤكدين أنهم لن يألوا جهدًا فى تقديم كل الخبرات لدعم العملية التعليمية والبحثية والثقافية بالجامعة.





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وقد تركز الاجتماع علي بحث سبل المشاركة الطلابية الفاعلة في مؤتمر الجامعه الدولي في شهر ابريل ٢٠٢١ والذي سينعقد تحت عنوان جامعات الجيل الرابع وكذلك بحث زياده الاهتمام بالبرامج البينية في المرحلة الجامعيه الاولي باعتبار هذه البرامج هي الامل في النهضه العلميه والثقافيه والاقتصاديه لمصرنا الغاليه.