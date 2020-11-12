جامعة عين شمس تبحث سبل المشاركة الطلابية الفاعلة في مؤتمرها الدولي

ترأس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس مجلس التعليم والطلاب بجامعة عين شمس.
جاء ذلك بحضور وعضوية الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي السابق والعميد الاسبق لهندسة عين شمس ، و الدكتور أحمد رفعت عميد كلية العلوم الاسبق ، و الدكتور هشام عزمى الامين العام للمجلس الأعلى للثقافة كأعضاء جدد بالمجلس من الخبراء لمده عامين بالإضافة إلى حضور الاعضاء الدائمون بالمجلس وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس
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كما أعرب الأعضاء الجدد عن سعادتهم جميعًا بالانضمام للمجلس مؤكدين أنهم لن يألوا جهدًا فى تقديم كل الخبرات لدعم العملية التعليمية والبحثية والثقافية بالجامعة.
وقد تركز الاجتماع علي بحث سبل المشاركة الطلابية الفاعلة في مؤتمر الجامعه الدولي في شهر ابريل ٢٠٢١ والذي سينعقد تحت عنوان جامعات الجيل الرابع وكذلك بحث زياده الاهتمام بالبرامج البينية في المرحلة الجامعيه الاولي باعتبار هذه البرامج هي الامل في النهضه العلميه والثقافيه والاقتصاديه لمصرنا الغاليه.
و خلال كلمته اشار أ.د. هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة إلى اهتمام الدولة الواضح في المرحلة الحالية بتمكين الشباب حيث تم إطلاق جائزة جديدة من جوائز الدولة وهى جائزة " المبدع الصغير " والتى تهدف لدعم وتشجيع شباب المبدعين دون الثامنة عشرة لتكون حافزًا جديدًا يبرهن على دعم الدوله المواهب الشابه وهو ما يستفيد منه طلاب الفرق الاولي بالجامعات
واشار إلى ترحيبه بتوقيع بروتوكول متكامل بين جامعة عين شمس والمجلس الأعلى للثقافة يكون اساسا لتعاون شامل دعما لنهضة شامله تقودها الجامعه للانشطة الثقافية والفنية للطلاب ايمانا من الجامعيه بأهمية تلك الأنشطة في تكوين الشخصية المتكامله للطلاب لتحقيق الامل الاكبر وهو خريج متميز نافع لوطنه
كما اعرب عن دعمه ومشاركته والمجلس الاعلي للثقافه لمشروع تطوير المكتبه المركزية بجامعة عين شمس
كذلك اشار الي المشاركة الفاعلة المزمعة للمجلس الاعلي للثقافة في الموسم الثقافي للجامعة ومؤتمر الجامعة الدولي السنوي وهو ما سيثري المحتوي الثقافي لهذه الفعاليات الهامه