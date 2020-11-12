مياه أسيوط": مشروع دعم الحلول المتكامله للمياه ب5 شركات المياه

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط، أن مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه الجارى تنفيذه بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه لضمان تلبية معايير الجوده والانظمة السائدة ينفذ بشركات مياه الشرب والصرف الصحى ب (المنيا - أسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر) والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية كمساهمه فى دعم خطة الشركة القابضة بمياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف أن ذلك يأتى ضمن الخطة التنموية المستهدفة دوليا للنهوض بالمجتمعات الريفية وتطوير البنية التحتية التى تكفل حياة كريمة للمواطن كمحرك اساسى لدفع عجلة التنمية.





وأشار أن المسح الميدانى التجريبى للمشروع، أظهر امكانية دعم شركات المياه فى اعادة تحديث قواعد بيانات العملاء بالمساعدة فى تحصيل الفواتير للاستهلاكات الفعلية على مستوى القطاع التجارى.





وتابع أن المشروع يستهدف حصول عدد من معامل الشركة على شهادة الجودة ال ISO ، فضلا عن تدريب عدد من الكيميائين بمختلف الشركات للارتقاء بمهاراتهم، مع التركيز على كيفية عملية غسيل المصافى الرملية واستخدام احدث السبل لمعالجة وتحلية المياه لتصل نقية للمواطنين فى ربوع المحافظة.





وقال إسلام حمدان مدير الإدارة العامة للتدريب بالشركة، أنه تم عقد عدة دورات متتابعه لتدريب كيميائي الشركه ومسؤولي الشبكات والفنين على احدث الطرق العلميه لتنقية المياه ومعالجتها بدء من سحب المياه من المآخذ حتى ضخها للمواطنين.