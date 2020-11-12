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محافظات

ضبط 6 منشآت غذائية غير مرخصة وإعدام 1712 كجم أغذية غير صالحة بالمنيا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
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ايمن رياض
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية الصحة بالمنيا بتكثيف تنظيم حملات المرور على المنشآت الغذائية، وذلك ضمن خطة المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم المرور على 474 منشأة غذائية خلال شهر اكتوبر الماضي، وأسفرت الحملات عن ضبط 6 منشآت غذائية، تعمل بدون ترخيص، لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.

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وأوضح الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي أنه تم إعدام 1712 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 772 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 249 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

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