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محافظات

خطة للتوسع بمزارع الثروة السمكية في أسيوط

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن وضع خطة للتوسع في إنشاء مزارع الثروة السمكية بالمحافظة وتطوير المشروعات القائمة بالتنسيق مع الخبراء والمتخصصين وفتح منافذ لبيع الأسماك بمختلف المراكز والمدن بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالقرى الاكثر احتياجًا تنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال لقائه المهندس أيمن محمد محمود مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم.

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وأشار المحافظ – خلال اللقاء – إلى ضرورة الحفاظ على المسطحات المائية المتاحة للصيد والاستزراع السمكي لأنها مصدر هام من مصادر الدخل لافتًا إلى إنه سيتم وضع خطة عاجلة للتوسع في انشاء مزارع الثروة السمكية والاستعانة بالخبرات من مديريات الزراعة والطب البيطرى والاستعانة بطلاب التعليم الفني وفتح مشروعات جديدة للشباب وتوفير فرص العمل لهم .

لافتًا إلى إنه جاري تطوير مفرخ الأسماك بمركز منفلوط وبعض المزارع القائمة بالفعل والاستعانة بالخبرات في أعمال التطوير فضلًا عن تدريب الشباب على فتح مشروعات صغيرة وإقامة مشروعات الاستزراع السمكي وإتاحة فرص عمل لهم وتأهيلهم لسوق العمل.

ووجه المحافظ مسئولي الثروة السمكية بالمحافظة إلى اتباع طرق جديدة في التكنولوجيا الحيوية لإنتاج سلالات من الأسماك عالية الإنتاج والتوسع في دخول أنواع جديدة من الأسماك وتعظيم دور الاستزراع المائي‏ للمياه العذبة .

لافتًا إلى جهود الدولة في توفير الزريعة السمكية لمئات المزارع فى مصر وسعيها للوصول إلى تحقيق مفهوم الأمن الغذائي وفي مجال التصدير مشددًا على تنمية الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال وصقل مهاراتهم وخبراتهم.

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