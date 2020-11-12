AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

استولوا على أموال 40 شخصا.. ضبط شركة توظيف بالمعادى أوهمت المواطنين بتسفيرهم للعمل بالخليج

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:32 م
اللواءنبيل سليم مدير
اللواءنبيل سليم مدير مباحث العاصمة
Advertisements
محمد صبري
مازال مسلسل النصب على المواطنين لم ينتهى بعد ، فقد قام ٤ أشخاص بأنشاء شركة للتوظيف بالخارج فى حى المعادى وأوهموا الراغبين فى السفر قدرتهم على الحاقهم للعمل بالدول الخليجية، وتمكنوا من الاستيلاء على أموالهم ولاذو بالهرب.

وقد نجح فريق البحث الجنائى فى تحديد المتهمين وضبطهم باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق .

بداية اكتشاف الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة المعادى من عدد ٣ مواطنين ومفوضين من عدد ٣٧ شخصا محددين لتضررهم من ٤ أشخاص لقيامهم بإنشاء شركة للتوظيف بالخارج كائنة بدائرة القسم والإستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم نظير تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية ، إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد المبالغ وإتهموهم بالنصب عليهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط نصاب استولى على أموال 5 مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

حبس سيدة بالغربية استولت على 21 ألف دولار من مواطنين مقابل توظيفهم بالخارج

ضبط شخص نصب على المواطنين بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج

الأموال العامة تضبط عاملا نصب على عدد من المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

زعم تسفيرهم للخارج.. ضبط شخص نصب على عدد من المواطنين بسوهاج

أوهمهم بالسفر للخارج.. ضبط صاحب شركة نصب على 4 مواطنين بالغربية

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية عن سيدة

في ذكرى ميلاد هند رستم.. قصة تعرضها للتحرش على الشاطئ ورد فعلها

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب| تفاصيل

معنديش أكل.. يونس شلبي طلب من أصدقائه عدم حضور زفافه

انتبه.. أبواب الجنة مفتوحة اليوم وهذا الفعل يبعدك عن مغفرة الله

سعد الصغير في حفل خطوبة ابنة عصام الحضرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلفستر ستالوني يعرض ساعاته للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

هلع في بيفرلي هيلز بسبب مزاعم حريق منزل دنزل واشنطن.. صور

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام