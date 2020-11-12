استولوا على أموال 40 شخصا.. ضبط شركة توظيف بالمعادى أوهمت المواطنين بتسفيرهم للعمل بالخليج

مازال مسلسل النصب على المواطنين لم ينتهى بعد ، فقد قام ٤ أشخاص بأنشاء شركة للتوظيف بالخارج فى حى المعادى وأوهموا الراغبين فى السفر قدرتهم على الحاقهم للعمل بالدول الخليجية، وتمكنوا من الاستيلاء على أموالهم ولاذو بالهرب.
وقد نجح فريق البحث الجنائى فى تحديد المتهمين وضبطهم باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق .
بداية اكتشاف الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة المعادى من عدد ٣ مواطنين ومفوضين من عدد ٣٧ شخصا محددين لتضررهم من ٤ أشخاص لقيامهم بإنشاء شركة للتوظيف بالخارج كائنة بدائرة القسم والإستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم نظير تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية ، إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد المبالغ وإتهموهم بالنصب عليهم.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.