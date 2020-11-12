استولوا على أموال 40 شخصا.. ضبط شركة توظيف بالمعادى أوهمت المواطنين بتسفيرهم للعمل بالخليج

مازال مسلسل النصب على المواطنين لم ينتهى بعد ، فقد قام ٤ أشخاص بأنشاء شركة للتوظيف بالخارج فى حى المعادى وأوهموا الراغبين فى السفر قدرتهم على الحاقهم للعمل بالدول الخليجية، وتمكنوا من الاستيلاء على أموالهم ولاذو بالهرب.



