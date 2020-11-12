الداخلية تضبط عصابة دولية تتاجر فى الكوكايين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.





تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عناصر تشكيل عصابى دولى تخصص فى الاتجار بمخدر الكوكايين بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم داخل البلاد.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) تم استهدافهم وأمكن ضبطهم (4 أشخاص "يحملون جنسيات أجنبية") وبحوزتهم (70 كبسولة لمخدر الكوكايين وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى- 7 هاتف محمول- فيزا بنكية) وبمواجهتهم تعترفوا بنشاطهم الإجرامى.





وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (2,500,000) اثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.