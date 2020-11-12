ستندمون.. هل ينتقم ترامب لهزيمته ببيع أسرار الأمن القومي الأمريكي؟

ما الذي يمنع رئيسًا أمريكيًا سابقًا غاضبًا من هزيمته على يد منافس من كشف معلومات سرية أو بيعها لأطراف خارجية؟ طرحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية هذا السؤال، مذيلًا بالإجابة المفاجئة: لا شيء.





وأوضحت الصحيفة أن بعض الخبراء ينتابهم القلق إزاء احتمال كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلومات سرية بعد خروجه من البيت الأبيض مهزومًا على يد غريمه الديمقراطي جو بايدن، لكن الأكثر مدعاة للقلق هو احتمال بيعه معلومات سرية لأطراف خارجية لتحقيق مصالح خاصة.





ويعرف ترامب جيدًا أنه يجلس فوق منجم معلومات سرية تمس الأمن القومي الأمريكي، وباعتباره القائد الأعلى لجميع مؤسسات السلطة التنفيذية، فهو يملك صلاحية الاطلاع على معلومات الأمن القومي الأكثر سرية على الإطلاق، ولديه سلطة رفع السرية عما يريد من معلومات والعفو عن مرتكبي الأفعال المصنفة كجرائم فيدرالية.





وتابعت الصحيفة أنه يمكن لرئيس عديم الضمير استغلال معلومات سرية حول زعيم دولة أجنبية ربما يخطط الرئيس الأمريكي لعقد صفقات تجارية مع دولته في المستقبل، كما يمكنه استغلال المعلومات السرية عن المركز والقدرات المالية للحكومة الأمريكية، ومعرفة خطط الاستثمار الحكومية لتطوير تكنولوجيا عسكرية لأجيال قادمة، ومعرفة أي هواتف أو رسائل بريد إلكتروني لزعماء أجانب اخترقتها المخابرات الأمريكية، ويمكنه بعد كل ذلك بيع المعلومات لمن يدفع أكثر.





وهناك بالتاكيد عواقب قانونية للتربح من بيع معلومات سرية، ويقول المحامي المختص بقضايا الأمن القومي برادلي موس إن كشف معلومات أو وثائق سرية دون تفويض رسمي بذلك يُعد جريمة، وفعل ذلك بغرض التربح يرتب على مرتكبه أحكام قضائية إضافية. المشكلة أنه لا توجد سابقة في التاريخ الأمريكي لرئيس سابق أدين بمثل هذه الجرائم.





ويعرف أي رئيس عديم الضمير كذلك أنه ربما يلحق ضررًا بالغًا بالأمن القومي الأمريكي ويفلت بفعلته مطمئنًا لكون ملاحقة رئيس سابق قضائيًا قد تكون بمثابة ديناميت سياسي ينسف إدارة الرئيس الذي سيخلفه في البيت الأبيض، ولا يصعب في هذا الصدد تخيل القنوات والصحف والإعلاميين المؤيدين لترامب يملأون الدنيا ضجيجًا حول "الدولة العميقة" والديمقراطيين الذين يلاحقون "الرئيس السابق المحبوب" بقضايا مفبركة، وستهيمن هذه الرواية على وسائل الإعلام لأشهر، مما يؤدي إلى تشتيت المعارك السياسية الصعبة الأخرى التي قد يواجهها الرئيس الحالي.





وإزاء وضع كهذا سيجد أي رئيس نفسه أمام خيار من اثنين: إما أن يقبل بخسارة جزء كبير من رأسماله السياسي في سبيل إدانة سلفه، أو أن يغض طرفه ويترك سلفه يفلت بما فعل، وفي كلتا الحالتين ستغرق البلاد، المنهكة أصلًا، في دوامة من الصخب الإعلامي، وربما يجدها حزب الرئيس السابق (المجرم) فرصة لتأسيس حملة انتخابية يخوض بها الانتخابات الرئاسية التالية.





ومما يدعو للقلق فعلًا أن ترامب يهوى الثرثرة بمعلومات سرية، وفي مرات عديدة سُجلت عليه مواقف مثل كشف مواقع غواصتين نوويتين خلال حديث مع نظيره الفلبيني رودريجو دوتيرتي، أو نشر صورة على حسابه بموقع "تويتر" لأفراد من القوات الخاصة الأمريكية بوجوههم المكشوفة في العراق، أو لقمر تجسس سري كلفته مليارات الدولارات.





وختمت الصحيفة بالتساؤل مجددًا: ما الذي يمنع رئيسًا عديم الضمير قضى حياته في التهرب من عواقب أفعاله من أن يأمل أن يخدمه الحظ هذه المرة أيضًا ويفلت بفعلة رهيبة مثل بيع أسرار بلاده؟