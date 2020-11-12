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محافظات

محافظ المنوفية: تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والالتزام بالاشتراطات القانونية في عرض السلع

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:55 ص
إبراهيم أحمد أبو
إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
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أ ش أ
 أكد إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة لضبط الأسواق وتوجيه رساله قوية للتجار ومقدمى الخدمات للالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية الخاصة بعرض وتقديم السلع للمواطنين وبجودة عالية.

وشدد المحافظ - في تصريح اليوم /الخميس/ - على ضرورة الامتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر بصحة وسلامة المستهلك، مؤكدًا تطبيق القانون على كافة المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين ضد أي تلاعب.

وفي سياق متصل، نفذ فرع جهاز حماية المستهلك بالمنوفية ،اليوم، حملة مكبرة بمركز ومدينة السادات وذلك لضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بالأسعار ومنع استغلال المواطنين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

من جانبه، قال إبراهيم عصام الدين مدير المتابعة والتقييم والمشرف العام على الفرع، إن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج الصابون بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات لاستخدامه مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية وغير دالة على مصدرها، وتم التحفظ على 7 براميل بلاستيك بها سائل جلسرين غير مدون عليها أية بيانات وبدون فواتير تدل على مصدرها ومشروعية حيازتها.

كما تم التحفظ على 5 براميل صاج بها سائل زيت خروع زنة البرميل 225 كجم بإجمالى 1125 كجم، وكذا 3 براميل بلاستيك بها سائل زنة البرميل 225 كجم بإجمالى 675 كجم بدون فواتير دالة على مصدرها و7 براميل زيت خروع منتهي الصلاحية، حيث بلغ إجمالى عدد المضبوطات ما يقرب من 5 أطنان زيوت وخامات تستخدم في صناعة وتعبئة الصابون، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر للمخالف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

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