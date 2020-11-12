AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إحباط ترويج 4 أطنان لحوم مستوردة فاسدة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:26 م
لحوم بلدي فاسده
لحوم بلدي فاسده
Advertisements
محمد صبري
تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٤ طن "لحوم مستوردة – أسماك مدخنة " مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمى،  بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحباط ترويج ٢ طن لحوم مستوردة قبل طرحها بمصر الجديدة

إحباط ترويج لحوم مستوردة فاسدة على المواطنين بالقليوبية

إحباط ترويج ٤.٥ طن لحوم وأسماك مجمدة بكفر الشيخ

ضبط 1.97 طن لحوم فاسدة بالزقازيق

ضبط 12 طن أسماك مستوردة ودواجن فاسدة قبل ترويجها بالقاهرة

إحباط ترويج 3 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقاهرة

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد محمود القلعاوي.. قصة اعتزاله الفن بعد رحلة تألق ونجاح

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام

حمى وصداع نصفي وآلالام أخرى.. آثار لقاح فايزر لمقاومة كورونا

شاهد.. أحدث ظهور لـ يارا عبر السوشيال ميديا

بسبب اسمها على الموبايل.. زوجة تنهار وتطلب الطلاق من زوجها

إطلاق نار على مبنى السفارة السعودية بهولندا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلفستر ستالوني يعرض ساعاته للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

هلع في بيفرلي هيلز بسبب مزاعم حريق منزل دنزل واشنطن.. صور

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام