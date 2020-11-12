إحباط ترويج 4 أطنان لحوم مستوردة فاسدة

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٤ طن "لحوم مستوردة – أسماك مدخنة " مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.
وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .