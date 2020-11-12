إحباط ترويج 4 أطنان لحوم مستوردة فاسدة

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٤ طن "لحوم مستوردة – أسماك مدخنة " مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.





وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



