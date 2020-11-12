AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يستضيف اليوم عرضًا للأوبرا الملكية البريطانية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:55 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم ناصر
تقيم دار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حفلًا خاصًا  اليوم "الخميس" تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورئيس مجلس إدارة الأوبرا. ويتضمن عرضًا لأوبرا manon lescaut،  وهو من إنتاج دار الأوبرا الملكية بالمملكة المتحدة البريطانية وذلك عبر تقنية السينما.

صرحت بذلك الدكتورة غادة جبارة المستشار الفني لأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأضافت أن العرض يأتى ضمن موسم دار الأوبرا الملكية MUST Opera House ، المزمع تقديمه على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عبر تقنية ال DCP Digital Cinema Package
وقالت المستشار الفني لأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن ثقافات الدول تقاس بما يعرض على خشبة مسارحها ، حيث أن دور الأوبرا من أهم المراكز التي تعتني بالثقافة والفن الذي يعبر عن كل دولة.

وأشارت إلى أهمية الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه القوى الناعمة للبلدين مصر وبريطانيا من واقع عرض الفنون على مسرح أوبرا جامعة مصر، وهذا باب لإحداث التقارب الوجداني المثمر بين الشعبين العريقين، لاسيما تعظيم الاستفادة منها في بناء الشخصية الإنسانية وتفعيل مفاهيم السلام بين شعوب العالم.

وأوضحت أن العروض هي: مانو ليسكوه، وهي من بطولة: كريستين أوبولايس ، جوناس كوفمان ، كريستوفر مالتمان، وقائد الأوركسترا: أنطونيو بابانو، والملحن: جياكومو بوتشيني، والمخرج: جوناثان كينت .

كما يتم عرض باليه كسارة البندق بطولة: لورين كاثبرتسون ، فيديريكو بونيلي، فرانشيسكا هايوارد ، ألكسندر كامبل وتصميم الرقصات: بيتر رايت بعد ليف إيفانوف  السيناريو الأصلي: ماريوس بيتيبا و الإنتاج والسيناريو: بيتر رايت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الرسام العاشق» و«وليد كريم» في ضيافة أوبرا دمنهور

بوسي تقدم حفلا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. ديسمبر المقبل

علي الحجار يشدو بأجمل أغانيه علي مسرح جامعة مصر.. غدا

الليلة.. علي الحجار يشدو بأجمل أغانيه على مسرح جامعة مصر

وزيرة الثقافة تتفق مع سفير ألمانيا على إقامة حفلات موسيقية في ذكرى ميلاد بيتهوفن

ترشيحاتنا

أحمد مرتضى: في أوقات بتكون لازم تقف وتستحمل وتحارب عشان حلمك

انتبه.. أبواب الجنة مفتوحة اليوم وهذا الفعل يبعدك عن مغفرة الله

الداخلية تضبط عصابة دولية تتاجر فى الكوكايين

شوبير يكشف عن عرض تركي لضم أحمد الشيخ

خاص.. الأهلي يوافق على إعارة أليو بادجي إلى الاتحاد السكندري

رفض يرجع الذهب.. شاب يقتل والد خطيبته بـ كرباج في الدقهلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام

رضيعة حديثة الولادة تصارع الموت بعد حقنها بـ الهيروين على يد والدتها

مأساة عائلية.. مصاب بكورونا يلقى حتفه بعد وفاة والدته بـ7 ساعات