أسعار فولكس فاجن باسات 2021 في مصر



كشفت شركة فولكس فاجن في مصر عن تقديم موديلات 2021 من سيارتها باسات الجديدة التي تأتي بنفس الصورة الخاصة بالشكل الخارجي للموديل السابق والذي يعتبر موديل جديد عن الطرازات السابقة عليه .



وتأتي السيارة بنفس حركات المحرك سعة 1400 سي سي التي تفور 150 حصان ، وناقل حركة أوتوماتيك 7 نقلات دبل كلتش وجر أمامي .





أما سرعة السيارة فهي تتسارع إلى 100 كم في الساعة 8.9 ثانية مع سرعة قصوى 220 كم في الساعة ، وتأتي السيارة بسعر أغلى من سعر السيارة موديل 2020 بزيادة 10 آلاف تقريبا .



من اهم مزايا الامان في السيارة فهي حصلت على تجهيزات داخلية تشكل عجلة قيادة مالتي وفرش جلدي ولها تكييف اوتوماتيك 3 مناطق و8 سماعات وتعديل للمقاعد الامامية ، بالإضافة إلى تسخين فيها مع فتح السيارة وتشغيل المحرك عن بعد ، ويتاح لها في الثبات.





كما تقدم السيارة بتسارع الي 100 كم في الساعة في 8.9 ثانية مع سرعة قصوى 220 كم في الساعة, سعر السيارة في السوق المصري Trendline Plus بسعر 495 ألف بدلًا من 485 ألف جنيه، وComfortline بسعر 595 ألف بدلًا من 585 ألف جنيه.

















