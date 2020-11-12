أون لاين.. المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي يناقش آثار جائحة كورونا على الاقتصاد المصري

تعقد جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، حلقة نقاشية أون لاين "وبينار" تستضيف فيها الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وعضو مجلس إدارته، ممثلًا لمصر ومجموعة الدول العربية، لمناقشة "آثار جائحة كورونا على الاقتصاد المصري والدولى.. الفرص والتحديات"، وذلك يوم الأحد المقبل بقصر الزعفران في تمام الساعة الرابعة عصرا.









يهدف الحوار الذي تديره الدكتور يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة، إلى مناقشة أولويات التوجه الاقتصادي في مصر لمواجهة الجائحة، وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وتحديد فرص ومجالات تعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية الدولية لدعم استدامة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.









يشارك في الوبينار نواب رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة من عمداء الكليات المختلفة، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين من أساتذة الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة، وكذلك رجال وسيدات الأعمال وصانعو السياسة في مصر.



