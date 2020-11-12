ضبط 50 ألف قطعة أدوات مدرسية وأجهزة منزلية مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٥٠ ألف قطعة "أدوات مدرسية – أجهزة منزلية" بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة المدير المسئول عن إحدى الشركات بمحافظة القاهرة.



وقد نجحت القوات فى ضبطهم قبل عرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

