AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 50 ألف قطعة أدوات مدرسية وأجهزة منزلية مجهولة المصدر بالقاهرة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:52 ص
ادوات مدرسية
ادوات مدرسية
Advertisements
محمد صبري
تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٥٠ ألف قطعة "أدوات مدرسية – أجهزة منزلية" بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة المدير المسئول عن إحدى الشركات بمحافظة القاهرة.

وقد نجحت القوات فى ضبطهم قبل عرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

ترشيحاتنا

انتبه.. أبواب الجنة مفتوحة اليوم وهذا الفعل يبعدك عن مغفرة الله

كنا بنهزر.. الأم تكشف التفاصيل الكاملة لفيديو إجبارها على زحف السلم

فرح علي تحتفل بخطوبة ابنة عصام الحضري

خاص.. الأهلي يوافق على إعارة أليو بادجي إلى الاتحاد السكندري

حكم الشك في نسيان سجدة بالصلاة.. لجنة الفتوى تجيب

ميرهان حسين تستعد لأعياد الكريسماس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام

رضيعة حديثة الولادة تصارع الموت بعد حقنها بـ الهيروين على يد والدتها

مأساة عائلية.. مصاب بكورونا يلقى حتفه بعد وفاة والدته بـ7 ساعات