تعديل موعد مباراة مصر الافتتاحية في تصفيات أفريقيا للسلة بسبب نهائي دوري الأبطال

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة السلة على تعديل موعد مباراة منتخب مصر الأولى في تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة أفريقيا، والتي تقام في نوفمبر الجاري.









وتستضيف صالة الاتحاد السكندري مباريات المجموعة الرابعة في التصفيات، والتي تضم مصر والمغرب وأوغندا والرأس الأخضر وتنطلق من 27 لـ 29 نوفمبر.









وتلقى الاتحاد المصري لكرة السلة من الاتحاد الأفريقي موافقة على طلبه بتعديل موعد مباراة مصر في افتتاح التصفيات يوم 27 حتى لا تتعارض مع موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين النادي الأهلي والزمالك.









ووافق الاتحاد الأفريقي على تعديل المواعيد، حيث تقام مباراة مصر في الخامسة والنصف مساءً بدلًا من الثامنة مساءً.









كان الاتحاد المصري لكرة السلة بذل جهودا كبيرة مع الاتحاد الأفريقي من أجل تعديل موعد مباراة منتخب مصر في اليوم الأول من التصفيات حتى لا تتعارض مع مباراة النهائي الأفريقي الذي يقام على أرض مصر.



