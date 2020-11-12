AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعديل موعد مباراة مصر الافتتاحية في تصفيات أفريقيا للسلة بسبب نهائي دوري الأبطال

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:35 م
كرة السلة
كرة السلة
Advertisements
أ ش أ
وافق الاتحاد الأفريقي لكرة السلة على تعديل موعد مباراة منتخب مصر الأولى في تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة أفريقيا، والتي تقام في نوفمبر الجاري.


وتستضيف صالة الاتحاد السكندري مباريات المجموعة الرابعة في التصفيات، والتي تضم مصر والمغرب وأوغندا والرأس الأخضر وتنطلق من 27 لـ 29 نوفمبر.


وتلقى الاتحاد المصري لكرة السلة من الاتحاد الأفريقي موافقة على طلبه بتعديل موعد مباراة مصر في افتتاح التصفيات يوم 27 حتى لا تتعارض مع موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين النادي الأهلي والزمالك.


ووافق الاتحاد الأفريقي على تعديل المواعيد، حيث تقام مباراة مصر في الخامسة والنصف مساءً بدلًا من الثامنة مساءً.


كان الاتحاد المصري لكرة السلة بذل جهودا كبيرة مع الاتحاد الأفريقي من أجل تعديل موعد مباراة منتخب مصر في اليوم الأول من التصفيات حتى لا تتعارض مع مباراة النهائي الأفريقي الذي يقام على أرض مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اِعرف المواعيد الجديدة لمواجهتي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

بعد تعديل مواعيد دورى الأبطال .. البرلمان يضع الأهلي والزمالك فى ورطة

موعد مباراتي مصر وتوجو فى تصفيات كان 2021 بالكاميرون

الأهلي والزمالك والكاف يضعون منتخب مصر فى ورطة قبل مباراة توجو .. تفاصيل

بسبب الأهلي والزمالك.. ودية المنتخب فى نوفمبر تواجه شبح الإلغاء

الوديات أزمة منتخبات مصر في تصفيات أفريقيا والأولمبياد

ترشيحاتنا

بعد محمد رمضان.. حمادة هلال يتغلب على النمر اللايجر.. فيديو

وزير الرياضة يزف بشري سارة بشأن حضور الجماهير لنهائي أبطال إفريقيا

مراوغة جديدة.. إثيوبيا تعلن التزامها بالحوار في ملف سد النهضة

حمى وصداع نصفي وآلالام أخرى.. آثار لقاح فايزر لمقاومة كورونا

اجتماع عاجل لرؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخليجي

بعد انتقاله إلى الأهلي.. الرجاء المغربي يوجه رسالة لـ بدر بانون "خاص"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلفستر ستالوني يعرض ساعاته للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

هلع في بيفرلي هيلز بسبب مزاعم حريق منزل دنزل واشنطن.. صور

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام