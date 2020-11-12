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محافظات

لا للتحرش لا للبلطجة..مبادرة للشباب والرياضة في الوادي الجديد

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:58 ص
محافظة الوادى الجديد
محافظة الوادى الجديد
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أ ش أ
 قال مدير عام الشباب والرياضة فى الوادى الجديد بهاء شوقي، إنه سيتم إطلاق مبادرة (لا للتحرش لا للبلطجة) في 22 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى تنظيم دورة للفتيات من سن 18 حتى 35 سنة على ضوء المبادرة خلال الفترة من 22 حتى 26 .

وذلك في إطار التعاون بين وزارة الشباب والاتحاد المصري للكيك بوكسينج وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. 

وأوضح شوقي -في تصريح اليوم الخميس- أن المبادرة سيتم إطلاقها بمركزي شباب الداخلة والخارجة في نفس التوقيت ، ويستمر التدريب للفتيات المشاركات لمدة 5 أيام، حيث ستضم الدورة مشاركة 20 متدربة، وتشمل الدورة محاضرة نظرية عن التحرش من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومقدمة معرفية حول الدفاع عن النفس ونقاط القوة والضعف في الجسم، واستخدام البيئة المحيطة كوسيلة مساعدة للدفاع عن النفس.

وأشار إلى أنه سيتم التعريف خلال الدورة التدريبية بكيفية إستخدام مهارات ضربات الكوع والركبة في الدفاع عن النفس واستخدام مهارات اليدين اليد الفارغة ومهارات اللكم وربطها بضربات الكوع والركبة في الدفاع عن النفس، وكذلك تقنيات الدفاع عن النفس ضد السلاح الأبيض أو الناري ، لافتا إلى أنه سيتم منح المشاركات شهادات تقدير مقدمة من وزارة الشباب والرياضة.

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