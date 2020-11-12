دول عربية تنقل سفاراتها من تل أبيب للقدس.. وزير خارجية إسرائيل يعلن مفاجأة لأول مرة

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكنازي لأول مرة اليوم الخميس عن مفاجأة بخصوص نقل دول عربية لسفارتها من تل ابيب إلى القدس.





وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن اشكنازي كشف عن مخطط إسرائيل لاقناع دول عربية لشراء موافقتهم لنقل سفاراتهم من تل ابيب إلى القدس.





وتطرق أشكنازي إلى المساعي التي تبذلها إسرائيل لدفع مزيد من الدول لنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس.

وأكد أشكنازي إن إسرائيل مستعدة لدفع الأموال لدول لإقناعها بهذه الخطوة، بما في ذلك تكاليف نقل السفارة وأعمال الصيانة داخلها.





وكشف عن أن موافقة دولة مالاوي على نقل سفارتها للقدس كلفت إسرائيل 4 ملايين شيكل نحو 1.8 ملايين دولار.





وأعلنت مالاوي الواقعة شرقي أفريقيا، عزمها فتح سفارة في مدينة القدس، لتصبح بذلك أول دولة في القارة السمراء تقدم على هذه الخطوة.





وفي وقت سابق، أعلنت كل من صربيا وكوسوفو وجمهورية الدومينيكان عزمها فتح سفارات في القدس.