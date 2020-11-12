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محافظات

لحل مشكلة الباعة الجائلين..شباب ديرمواس يطالبون بسوق حضاري والمحافظ يوجه بدراسة المقترح

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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ايمن رياض
وجه اللواء اسامة القاضي محافظة المنيا بالاسراع في وضع مقترح شباب ديرمواس بانشاء سوق حضاري بشارع الجمهوية والمعروف بشارع "السوق" لخلق بيئة ملائمة للباعة والتجار والمساهمة في القضاء علي ظاهرة الباعة الجائلين واشغالات الطرق وتحقيق سيولة مرورية لاستعادة الطابع الجمالي والحضاري لمدينة ديرمواس .

وقامت المهندسة نبيلة علي رئيس المركز برفقة طه داود نائب رئيس المركز والمهندسة اسماء محمود مدير تنظيم المدينة والمهندس روماني مجدي مدير ري شرق ديروط و عبد التواب يونس كبير فنيين ري شرق ديروط مع ممثلي شباب المركز مقدمي مقترح انشاء السوق احمد العمدة عضو البرنامج الرئاسي ومحمود منازع منسق شباب الاحزاب وامين شباب مستقبل وطن ولفيف من الشباب .

حيث تم تبادل الرؤي ووجهات النظر لوضع تصور لتصميم انشاء السوق مع وضع اكثر من معيار لخلق توازن بين تطبيق فكرة المقترح وضمان سلامة الممر المائي اسفل التغطيه والذي يقوم بري الاف الافدنة الزراعية وبحث ما ان كان الموقع المستهدف مؤهل لذلك من عدمه واحتياجات تهيئته لهذا الغرض .

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وفور الانتهاء من المعاينة وتبادل وجهات النظر بين ممثلي الوحدة المحلية برئاسة رئيس المركز ومسئولي ري شرق ديروط وممثلي الشباب تم تحرير محضر انضمامي بين الجهات ورفعه الي الادارة العامة لري شرق المنيا للدراسة وفقا للقرارات الوزارية والنظر في وضع المقترح موضع التنفيذ .

وفي سياق متصل قام الدكتور محمد ابوزيد نائب محافظ المنيا بزيارة الي مركز ديرمواس واستمع الي وجهات نظر الشباب في بعض القضايا والمشكلات التي تواجه المركز .

 وتفقد بصحبة رئيس المركز وبعض القيادات عدد من المشروعات القومية وموقع السوق المشار اليه ووعد بدراسة المقترح. 

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